Луценко пояснил, что не есть подкупом и за что задержат агитатора

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что не является подкупом избирателей на выборах в Украине и что запрещено делать местным властям и правоохранителям. Об этом шла речь в ходе координационного совещания в Киеве по обеспечению законности и правопорядка во время избирательного процесса, передает корреспондент LIGA.net.

"Недопустимы любые виды агитации без исходных данных", - заявил он. За это на месте должен быть выписан штраф, а если человек не прекратил незаконную деятельность, только тогда может быть вызвана спецгруппа для его задержания.

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По его словам, размещение агитационных палаток является законным, если происходит по всем установленным правилам. Местная власть, сказал он, не имеет права выдавать на это разрешения или брать деньги за установку палаток.

Генпрокурор добавил, что "подкупом является все - деньги, ценные подарки, продукты, кроме сувениров с партийной символикой и, конечно, агитационной литературы с исходными данными".

"Раздача очков и пайков, выдача денег не только избирателям, но и агитаторам - запрещена законом", - уточнил он.

Луценко напомнил, что полиция, приезжая на вызов, имеет право заходить в любое помещение, кроме тех, которые принадлежат народным депутатам - "только по решению Верховной Рады".

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