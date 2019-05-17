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17.05.2019, 13:03

Луценко сказала, будет ли БПП проводить ребрендинг

Луценко сказала, будет ли БПП проводить ребрендинг - Фото
Ирина Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель действующего президента в Верховной Раде прокомментировала возможный ребрендинг политсилы

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В Блоке Петра Порошенко прогнозируют ребрендинг политической силы. Об этом заявила заместитель главы фракции БПП Ирина Луценко в интервью журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

Отвечая на вопрос, будет ли БПП проводить ребрендинг или менять название, Луценко сказала: "Мы обязательно будем рассматривать этот вопрос. Работа уже ведется и в ближайшее время, думаю, наш лидер Петр Порошенко представит эти наработки".

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17 мая Луценко заявила, что уходит с должности представителя действующего президента в Верховной Раде и напоследок дала семь советов избранному главе государства Владимиру Зеленскому.

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Теги: Петр Порошенко, ирина луценко, блок петра порошенко
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