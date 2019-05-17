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17.05.2019, 12:37

Ирина Луценко уходит с должности: дала советы Зеленскому

Ирина Луценко уходит с должности: дала советы Зеленскому - Фото
Ирина Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель действующего президента в Верховной Раде напомнила избранному президенту, что "булава – это не конфета, а большая ответственность"

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Ирина Луценко уходит с должности представителя действующего президента в Верховной Раде и напоследок дала семь советов избранному главе государства Владимиру Зеленскому. Об этом она заявила сегодня на брифинге.

"Пользуясь случаем своего последнего дня, видя, какое низкое сотрудничество новоизбранного президента Владимира Зеленского с сегодняшним парламентом… хочу, учитывая неопытность нового президента Зеленского, дать ему семь советов, как не воевать, не шантажировать, не унижать парламент", - сказала она.

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По ее словам, среди этих советов – "научиться у Порошенко терпению, как не воевать с парламентом, а убеждать депутатов, даже если сначала парламент президента не поддерживает; предлагать депутатам такие проекты законов, которые поддержит даже коалиция, а также быть принципиальным и не слушать олигархов".

"Из-за этого вы можете проиграть выборы, как произошло в ситуации с президентом Порошенко", - сказала Луценко.

Она советует Зеленскому помнить, что он - президент всех украинцев, а не только своих избирателей, слушать своих оппонентов, сотрудничать с международной коалицией.

Луценко считает, что для этого нужно иметь четкую позицию и выучить украинский язык, чтобы преодолеть российскую паспортизацию в Донбассе. "Булава – это не конфета, а большая ответственность… Взяв эту булаву в понедельник на инаугурации, рассмотрите ее: там находится надпись… "Все возвращается". Помните об этом, когда будете принимать решение", - дала она последний совет.

17 мая в Администрации президента увольняют несколько чиновников действующего главы государства.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, ирина луценко
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