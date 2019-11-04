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Луценко в Раде может заменить экс-замминистра энергетики

Луценко в Раде может заменить экс-замминистра энергетики - Фото
Наталия Бойко (Фото: скриншот из видео hromadske/Youtube)
04.11.2019, 17:23

Наталья Бойко - 24-я в избирательном списке Европейской солидарности

Депутата от Европейской солидарности Ирину Луценко, заявившую о сложении депутатских полномочий, может заменить в Верховной Раде бывшая заместительница министра энергетики Наталия Бойко. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Бойко находится в избирательном списке Евросолидарности под номером 24, она первая в очереди тех, кто не прошел в Раду по итогам досрочных выборов в июле. Следом за ней, под номером 25, идет экс-председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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Бойко родилась 7 сентября 1989 года, юрист по образованию, с февраля 2017 по сентябрь 2018 года занимала должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции.

  • 18 сентября Бойко была уволена на то время министром энергетики Игорем Насаликом из-за неудовлетворенности министра ее работой.
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верховная рада ирина луценко Наталия Бойко
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