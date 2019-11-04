Луценко в Раде может заменить экс-замминистра энергетики

Наталия Бойко (Фото: скриншот из видео hromadske/Youtube)

Депутата от Европейской солидарности Ирину Луценко, заявившую о сложении депутатских полномочий, может заменить в Верховной Раде бывшая заместительница министра энергетики Наталия Бойко. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Бойко находится в избирательном списке Евросолидарности под номером 24, она первая в очереди тех, кто не прошел в Раду по итогам досрочных выборов в июле. Следом за ней, под номером 25, идет экс-председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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Бойко родилась 7 сентября 1989 года, юрист по образованию, с февраля 2017 по сентябрь 2018 года занимала должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции.