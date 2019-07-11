Луценко: За фильм о Путине и Медведчуке будет ответственность

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор Юрий Луценко напомнил СМИ об ответственности за "антиукраинскую деятельность и подрыв национальных интересов". Об этом он заявил в видеообращении на Facebook.

По словам Луценко, журналистов телеканала NewsOne, который планировал телемост с российским каналом Россия 1, вызывают на допрос потому, что "в Украине есть закон".

"За какие-либо попытки прошлые — телемост, и будущие — демонстрация российского пропагандистского фильма, который рекламируется на канале Медведчука, будет ответственность", — заявил Луценко.

Как сообщалось, канал 112 Украина покажет фильм американского режиссера Оливера Стоуна "Нерасказанная история Украины", главными героями которого являются президент РФ Владимир Путин и его кум, глава политсовета Оппозиционной платформы - За життя Виктор Медведчук. Показ состоится 16 июля.

Как сообщает Детектор медиа, в фильме показывают якобы историю Украины с 2003 года, войну с Россией называют "гражданской войной", а Медведчука - "лидером оппозиции". РФ в киноленте не показывают страной-агрессором.