Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.07.2019, 16:53

Луценко: За фильм о Путине и Медведчуке будет ответственность

Луценко: За фильм о Путине и Медведчуке будет ответственность - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам генпрокурора, журналистов телеканала NewsOne вызывают на допрос потому, что "в Украине есть закон"

Генпрокурор Юрий Луценко напомнил СМИ об ответственности за "антиукраинскую деятельность и подрыв национальных интересов". Об этом он заявил в видеообращении на Facebook.

По словам Луценко, журналистов телеканала NewsOne, который планировал телемост с российским каналом Россия 1, вызывают на допрос потому, что "в Украине есть закон".

"За какие-либо попытки прошлые — телемост, и будущие — демонстрация российского пропагандистского фильма, который рекламируется на канале Медведчука, будет ответственность", — заявил Луценко.

Как сообщалось, канал 112 Украина покажет фильм американского режиссера Оливера Стоуна "Нерасказанная история Украины", главными героями которого являются президент РФ Владимир Путин и его кум, глава политсовета Оппозиционной платформы - За життя Виктор Медведчук. Показ состоится 16 июля.

Как сообщает Детектор медиа, в фильме показывают якобы историю Украины с 2003 года, войну с Россией называют "гражданской войной", а Медведчука - "лидером оппозиции". РФ в киноленте не показывают страной-агрессором.

Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир путин, юрий луценко, виктор медведчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 