Луценко: Зеленский не может инициировать мое увольнение

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что представление президента Владимира Зеленского на его увольнение не соответствует закону. Об этом Луценко заявил в комментарии изданию theБабель.

"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады", — сказал Луценко.

Он считает, что парламент не проголосует за его отставку.

Вчера в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления авторства Зеленского об увольнении Луценко. Причина увольнения – якобы несоответствие Луценко требованиям закона о прокуратуре в связи с отсутствием у него высшего юридического образования и опыта работы.