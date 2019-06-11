Зеленский считает, что Луценко не соответствует закону

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении генпрокурора Юрия Луценко. Причина увольнения – несоответствие Луценко требованиям закона о прокуратуре в связи с отсутствием у него высшего юридического образования.

Согласно тексту представления, внесенному президентом Владимиром Зеленским, генпрокурор является одним из прокуроров органов прокуратуры, который занимает высшую административную должность в ГПУ.

Зеленский отмечает, что согласно закону о прокуратуре, претендент на административную должность в органах прокуратуры должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы в отрасли права не менее пяти лет.

"Луценко Юрий Витальевич не отвечает установленным законом Украины о прокуратуре требованиям к генпрокурору, а поэтому не может находиться на этом посту, а его назначение на должность произошло с нарушением Конституции Украины и закона Украины о прокуратуре", — говорится в документе.

"В связи с этим в соответствии со статьями 8, 102, 1311 Конституции Украины вношу представление об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора", - пишет Зеленский в представлении.

30 мая Зеленский внес представления в Раду на увольнение глав МИД, СБУ и Минобороны. Их не уволили.