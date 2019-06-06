Депутаты оставили Полторака руководить Минобороны

Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада сегодня, 6 июня, не поддержала увольнение и.о. министра обороны Степана Полторака. Соответствующий проект постановления №10344 набрал всего 67 голосов, передает корреспондент LIGA.net.

Вчера комитеты Верховной Рады поддержали проекты постановлений президента Владимира Зеленского об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и главы СБУ Василия Грицака. Однако комитет по нацбезопасности и обороне не поддержал представление об увольнении Полторака - пока Зеленский не озвучит позицию о следующем министре.

Министра иностранных дел Климкина Рада также отказалась увольнять.

30 мая Зеленский внес представления в Верховную Раду на увольнение глав МИД, СБУ и Минобороны. В пресс-службе президента также сообщили, что документы на увольнение генпрокурора Юрия Луценко готовятся.