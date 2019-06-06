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06.06.2019, 13:50

Парламент не уволил Грицака

Парламент не уволил Грицака - Фото
Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

За президентский проект постановления об увольнении главы СБУ проголосовали только 87 депутатов

Верховная Рада отказалась увольнять главу СБУ Василия Грицака. Как передает корреспондент LIGA.net, за соответствующий проект постановления, поданный президентом Владимиром Зеленским, проголосовали только 87 депутатов.

Вчера комитеты Верховной Рады поддержали проекты постановлений Зеленского об увольнении Грицака и министра иностранных дел Павла Климкина. При этом комитет по нацбезопасности и обороне не поддержал представление об увольнении и.о. министра обороны Степана Полторака - пока Зеленский не озвучит позицию о следующем министре.

Сегодня Рада не уволила ни Климкина, ни Полторака.

30 мая Зеленский внес представления в Верховную Раду на увольнение глав МИД, СБУ и Минобороны. В пресс-службе президента также сообщили, что документы на увольнение генпрокурора Юрия Луценко готовятся.

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Теги: Владимир Зеленский, василий грицак, сбу, верховная рада
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