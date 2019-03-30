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30.03.2019, 17:59

Луценко знал о подозрениях Ложкину и Гонтаревой – прокурор Кулик

Луценко знал о подозрениях Ложкину и Гонтаревой – прокурор Кулик - Фото
Константин Кулик (скриншот с видео)

Прокурор опроверг информацию о своей встрече с Игорем Коломойским в Израиле

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Прокурор ГПУ Константин Кулик заявил, что имел полное право объявлять подозрения бывшей главе НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, заместителю главы АП Алексею Филатову и управляющему партнеру группы компаний ICU Константину Стеценко. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

На вопрос, имел ли он право объявлять подозрения в деле беглого олигарха Сергея Курченко, Кулик сказал: "Конечно. Там самостоятельное процессуальное лицо. Сообщение о подозрении было, я считаю, в соответствии с законодательством. Если нам неизвестно местонахождение лица, мы направляем по месту регистрации все процессуальные документы. В этом случае, любая попытка выяснить местопребывание могла привести к тому, что следствие по этому делу могло быть заблокировано".

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При этом прокурор заявил, что генпрокурор Юрий Луценко был уведомлен, что Филатову, Ложкину, Гонтаревой и другим собирались объявить подозрения.

"Да, это проговаривалось, не была согласована только дата. Я знаю его позицию, что он не покрывает этих людей точно", - сказал прокурор.

Кроме того Кулик утверждает, что после отправки подозрений доложил об этом Луценко.

"Он отреагировал нормально. Сказал, что это нужно делать, мы не должны никого покрывать. Вместе с этим он сказал, что в этом случае, это может отразиться на выборах. Но я говорю, что я не вижу этой угрозы, потому что лица никоим образом не имеют отношения к выборам", - сказал Кулик.

Также он опроверг информацию о своей встрече с Игорем Коломойским в Израиле.

Прокурор ГПУ Константин Кулик летал в Израиль исключительно с целью лечения своего ребенка.

"Встреч не было с Коломойским, и, я думаю, что если бы планировал бы такую встречу, то последнее, что бы я сделал - это полетел бы в Израиль. Достаточно было бы организовать встречи с его людьми здесь. Если бы такая задача стояла. Не ищите конспирологию. Я летал в Израиль с ребенком на реабилитацию", - заверил прокурор.

28 марта в ГПУ заявили, что считают недействительным объявление подозрений Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко, так как они были осуществлены "с нарушением процессуального законодательства.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что перед объявлением подозрений Кулик встречался в Израиле с Коломойским.

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Теги: подозрение, константин кулик, Ложкин, гонтарева
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