Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.03.2019, 18:27

Скандал в ГПУ. Прокурор выдал подозрения людям Порошенко

Скандал в ГПУ. Прокурор выдал подозрения людям Порошенко - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Однако в Генпрокуратуре эти подозрения считают недействительными, а их автору грозят ответственностью

дополнено
Реклама
Реклама

Прокурор Генпрокуратуры Константин Кулик в рамках дела олигарха Сергея Курченко объявил о подозрении бывшей главе НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, заместителю главы АП Алексею Филатову и управляющему партнеру группы компаний ICU Константину Стеценко.

Однако в ГПУ эти подозрения считают недействительными, написала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Реклама

По ее словам, эти сообщения о подозрении были осуществлены "с нарушением процессуального законодательства, которое требует: а) наличия достаточных доказательств; б) поручения старшего группы прокуроров; в) личного вручения".

Ни одно из этих требований не было соблюдено прокурором Куликом, утверждает Сарган.

"Следовательно, указанные лица не считаются подозреваемыми в понимании ст. 42 УПК", - написала она.

Представитель ГПУ добавила, что правовую оценку действиям прокурора Кулика даст Государственное бюро расследований.

"Предвыборная лихорадка явно портит людей", - добавила Сарган.

Между тем, журналист Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что Кулик якобы "не является руководителем расследования, а фигуранты подозрения не были приглашены в ГПУ" для сообщения о подозрении.

"13-17 марта Константин Кулик отбыл с семьей в Израиль, сообщив руководству ГПУ, что причина визита - лечение дочери. Очевидно, что под этим прикрытием на самом деле Кулик встречался с проживающим в Израиле олигархом Игорем Коломойским", - написал Бутусов.

"Коломойский руками Кулика нанес информационный удар по Порошенко перед первым туром выборов, и в очередной раз пытается дискредитировать, таким образом, экс-главу Нацбанка Гонтареву", - считает журналист.

Позже Бутусов обновил пост: "Только что позвонил Игорь Коломойский и сказал: "Я действительно находился в Израиле 13-17 марта, однако никаких встреч с прокурором Куликом у меня не было. Я вообще не знаком с этим человеком, и не пересекался с ним никак. Все, что он делает - это его личная инициатива".

Сегодня Генпрокуратура завершила досудебное расследование по делу Курченко и направила его адвокатам подозрение.

В 2015 году против Кулика НАБУ зарегистрировало  уголовное производство по заявлению народного депутата Украины Виталия Куприя о том, что Кулик, будучи прокурором сил АТО ГПУ, получил в собственность активы в значительном размере, законность приобретения которых не подтверждена доказательствами.

Отправить:
Распечатать:
Теги: валерия гонтарева, Борис Ложкин, алексей филатов, константин кулик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 