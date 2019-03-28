Скандал в ГПУ. Прокурор выдал подозрения людям Порошенко

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Прокурор Генпрокуратуры Константин Кулик в рамках дела олигарха Сергея Курченко объявил о подозрении бывшей главе НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, заместителю главы АП Алексею Филатову и управляющему партнеру группы компаний ICU Константину Стеценко.

Однако в ГПУ эти подозрения считают недействительными, написала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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По ее словам, эти сообщения о подозрении были осуществлены "с нарушением процессуального законодательства, которое требует: а) наличия достаточных доказательств; б) поручения старшего группы прокуроров; в) личного вручения".

Ни одно из этих требований не было соблюдено прокурором Куликом, утверждает Сарган.

"Следовательно, указанные лица не считаются подозреваемыми в понимании ст. 42 УПК", - написала она.

Представитель ГПУ добавила, что правовую оценку действиям прокурора Кулика даст Государственное бюро расследований.

"Предвыборная лихорадка явно портит людей", - добавила Сарган.

Между тем, журналист Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что Кулик якобы "не является руководителем расследования, а фигуранты подозрения не были приглашены в ГПУ" для сообщения о подозрении.

"13-17 марта Константин Кулик отбыл с семьей в Израиль, сообщив руководству ГПУ, что причина визита - лечение дочери. Очевидно, что под этим прикрытием на самом деле Кулик встречался с проживающим в Израиле олигархом Игорем Коломойским", - написал Бутусов.

"Коломойский руками Кулика нанес информационный удар по Порошенко перед первым туром выборов, и в очередной раз пытается дискредитировать, таким образом, экс-главу Нацбанка Гонтареву", - считает журналист.

Позже Бутусов обновил пост: "Только что позвонил Игорь Коломойский и сказал: "Я действительно находился в Израиле 13-17 марта, однако никаких встреч с прокурором Куликом у меня не было. Я вообще не знаком с этим человеком, и не пересекался с ним никак. Все, что он делает - это его личная инициатива".

Сегодня Генпрокуратура завершила досудебное расследование по делу Курченко и направила его адвокатам подозрение.

В 2015 году против Кулика НАБУ зарегистрировало уголовное производство по заявлению народного депутата Украины Виталия Куприя о том, что Кулик, будучи прокурором сил АТО ГПУ, получил в собственность активы в значительном размере, законность приобретения которых не подтверждена доказательствами.