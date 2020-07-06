Львовская область. Кого бы сейчас там выбрали в Раду – опрос от группы Рейтинг

Львовская область разочаровалась в Голосе, который победил в регионе на выборах-2019, и все больше верит политсиле Петра Порошенко, пишут в Рейтинге

Если бы выборы в парламент прошли в июне 2020 года, во Львовской области почти треть избирателей проголосовали бы за Евросолидарность, партию пятого президента Петра Порошенко. В регионе она примерно на 12% опережает правящую Слугу народа, как показывают результаты опроса от группы Рейтинг.

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Популярность партий в городе, по данным Рейтинга (среди тех опрошенных, кто определился с симпатией и намерен голосовать. Тех, кто не определился - около 16%):

29,2% – Европейская солидарность (результат на выборах-2019 – 19,9%);

17,1% - Слуга народа (22%);

9,2% - Батькивщина (9,4%);

9,1% - Голос (23,1%);

7,2% – Гражданская позиция (2,7%);

6,0% – Свобода (5,5%).

В рейтинге во Львовский облсовет также лидирует Евросолидарность (26,7%). Далее идет Слуга народа - 13,1%, Голос - 9,2%, Батькивщина - 8,9%, Самопомощь - 8,2%, Свобода - 7,8%, Гражданская позиция - 7,6%. Около 17% не определились с выбором.

Опрос проведен 6-22 июня 2020 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше во Львовской области. Погрешность не выше 2,2%.

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Евгений Пилипенко

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