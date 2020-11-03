Львовский горизбирком объявил официальные результаты выборов в горсовет: кто победил

По данным Львовского теризбиркома, Евросолидарность – на первом месте, Самопомощь – на втором, Голос – на третьем

Партия Европейская солидарность стала победителем выборов в совет Львовской ОТГ, набрав 31,25% голосов (68 704 избирателя). Об этом указано в итоговом протоколе Львовского теризбиркома, сообщает Интерфакс-Украина.

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На втором месте – Самопомощь – 19,43 (42 787), третьем – Голос – 8,9 (19 621). В новый состав совета Львовской ОТГ вошли представители партии Варта – 6,96% (15324) и ВО Свобода – 6,85 (15097).

В новом составе горсовета Евросолидарность будут представлять 26 депутатов, Самопомощь – 17, Голос – восемь, Варту – семь и Свободу – шесть.

На выборах Львовской ОТГ в первом туре победитель не определился. Во второй тур вышли мэр Львова Андрей Садовый от Самопомощи и Олег Синютка от Евросолидарности.

Второй тур выборов назначен на 22 ноября.

3 ноября сообщалось, что мэром Ивано-Франковска переизбрали члена ВО Свобода, действующего городского главу Руслана Марцинкива.

Арина Толина

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