Львовского волонтера отправили под ночной домашний арест по делу об авто для армии

Голосеевский районный суд Киева в понедельник, 19 сентября, избрал меру пресечения львовянину Назарию Островского. Это один из волонтеров, которого полиция подозревает в махинациях с ввозом автомобилей для армии.

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На своей странице в Facebook Островский рассказал, что следователи и прокуроры просили арестовать его с альтернативой внесения залога в размере 208 000 грн, но суд согласился только на ночной домашний арест – с 23:00 до 06:00 (что мало чем отличается от комендантского часа, действующего в Украине).

"К сожалению, пока не могу комментировать шитое белыми нитками дело из-за тайны следствия, но когда-то, после победы будет очень интересная книга", – заявил Островский.

Назарий Островский – предприниматель и депутат Бродовского городского совета, председатель Львовской городской организации "Украинской Галицкой партии".

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Андрій Водяний

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