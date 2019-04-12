Ляшко выписали админпротокол за показанный бюллетень: Аваков

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нардепу и экс-кандидату в президенты Олегу Ляшко выписали административный протокол за демонстрацию им на избирательном участке своего заполненного бюллетеня во время голосования в первом туре выборов президента Украины, который состоялся 31 марта. Об этом сообщил министр МВД Арсен Аваков на 12-м Киевском форуме по безопасности.

"Сейчас более 170 человек, таких, которые получают уже протоколы. Надеюсь, что суд эти протоколы подтвердит и это будет хорошей превенцией (...) Административный протокол ему (Олегу Ляшко - ред.) уже выписан", - сказал Аваков.

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Глава МВД не уточнил, оплатил ли Ляшко штраф по админпротоколу.

Во время голосования на одном из участков кандидат в президенты Олег Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления, чем нарушил тайну голосования.

В КИУ напомнили, что нарушитель статьи 159 УК (нарушение тайны голосования - ред.) может получить штраф от 100 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.