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Люстрированный замгенпрокурора Голомша требует зарплату за 5 лет

Люстрированный замгенпрокурора Голомша требует зарплату за 5 лет - Фото
Николай Голомша (Фото: скриншот из видео Наш.Макси-ТВ/Youtube)
14.08.2019, 18:06

В ГПУ пока не знают, будут ли оспаривать решение суда о восстановлении Голомши в должности замгенпрокурора

Восстановленный сегодня судом в должности заместителя генпрокурора Николай Голомша будет требовать выплаты зарплаты за пять лет, которые прошли с момента его увольнения в 2014 году. Об этом Голомша сказал в эфире 112 Украина.

На вопрос, когда он планирует вернуться на рабочее место, Голомша сказал, что не успел еще обдумать этот вопрос, так как сегодняшнее решение Окружного админсуда Киева стало для него неожиданностью.

Вместе с тем он подтвердил, что собирается требовать выплаты зарплаты в ГПУ.

"Я не олигарх, у меня нет заводов-пароходов. У меня есть семья. Я считаю, что это было несправедливо. Я буду претендовать на те средства, которые мне должны были выделить, потому что я на это живу", - сказал Голомша.

В ГПУ корреспонденту LIGA.net сказали, что пока не комментируют эту тему, потому что еще не получили решение суда. 

Сегодня ОАСК принял решение восстановить Голомшу в должности заместителя генпрокурора, так как при его увольнении ГПУ не предоставила доказательств того, что Голомша способствовал узурпации власти режимом Виктора Януковича. Также в суде заявили, что Голомша не подпадал под закон о люстрации.

Первым замгенпрокурора его назначил 25 февраля 2014 года и.о. генпрокурора Олег Махницкий.

23 октября 2014 года генпрокурор Виталий Ярема уволил Голомшу в соответствии с законом об очищении власти.

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генпрокуратура ОАСК Николай Голомша
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