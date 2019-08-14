Суд восстановил в должности люстрированного замгенпрокурора

Николай Голомша (фото - facebook.com/mykola.golomsha)

Окружной административный суд Киева восстановил Николая Голомшу в должности замгенпрокурора: он был уволен в 2014 году по закону о люстрации. Об этом пишет пресс-служба ОАСК.

По мнению суда, при проведении люстрации "должен соблюдаться индивидуальный характер такой ответственности, то есть вина работника должна быть доказана в каждом конкретном случае".

В ОАСК заявили, что ГПУ "не представила доказательств" принадлежности истца к кругу лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия, направленные на узурпацию власти президентом Виктором Януковичем, подрыв основ нацбезопасности и обороны Украины или противоправное нарушение прав и свобод человека.

Кроме того, в суде считают, что Голомша вообще не подпадал под закон о люстрации, так как его должность не была политической. ОАСК пишет, что одно это является основанием для отмены решения об увольнении Голомши.

В суде отметили, что рассмотрение дела продолжалось с ноября 2014 года. Такие проволочки объясняли "общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел".