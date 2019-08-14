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Суд восстановил в должности люстрированного замгенпрокурора

Суд восстановил в должности люстрированного замгенпрокурора - Фото
Николай Голомша (фото - facebook.com/mykola.golomsha)
14.08.2019, 15:16

Рассмотрение этого дела продолжалось с ноября 2014 года

Окружной административный суд Киева восстановил Николая Голомшу в должности замгенпрокурора: он был уволен в 2014 году по закону о люстрации. Об этом пишет пресс-служба ОАСК.

По мнению суда, при проведении люстрации "должен соблюдаться индивидуальный характер такой ответственности, то есть вина работника должна быть доказана в каждом конкретном случае".

В ОАСК заявили, что ГПУ "не представила доказательств" принадлежности истца к кругу лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия, направленные на узурпацию власти президентом Виктором Януковичем, подрыв основ нацбезопасности и обороны Украины или противоправное нарушение прав и свобод человека.

Кроме того, в суде считают, что Голомша вообще не подпадал под закон о люстрации, так как его должность не была политической. ОАСК пишет, что одно это является основанием для отмены решения об увольнении Голомши.

В суде отметили, что рассмотрение дела продолжалось с ноября 2014 года. Такие проволочки объясняли "общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел".

  • 25 февраля 2014 года и.о. генпрокурора Олег Махницкий назначил Голомшу первым замгенпрокурора.
  • 23 октября 2014 года генпрокурор Виталий Ярема уволил Голомшу в соответствии с законом об очищении власти.
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Николай Голомша люстрация ОАСК
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