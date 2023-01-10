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МАГАТЭ развернет миссии наблюдателей на всех украинских АЭС, включая Чернобыльскую

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 16:49
МАГАТЭ развернет миссии наблюдателей на всех украинских АЭС, включая Чернобыльскую - Фото
Олег Кориков (Фото - скриншот из видео)

МАГАТЭ приняло предложение Украины развернуть международные наблюдательные миссии на всех атомных станциях страны, эти миссии приступят к работе в ближайшее время. Об этом сказал на брифинге исполняющий обязанности главы Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков.

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Кориков рассказал о ситуации на временно оккупированной россиянами Запорожской АЭС и подчеркнул, что все попытки оккупантов переподключить станцию к российской энергосистеме провалились, и так и будет продолжаться.

Он отметил, что россияне продолжают ставить под угрозу ядерную безопасность ЗАЭС. Например, они организовали на территории станции базу для ремонта своей техники. Все это делается прямо на глазах экспертов миссии МАГАТЭ, которые эти действия фиксируют, но никак не могут их предотвратить.

Тем не менее сказал Кориков, для усиления ядерной безопасности в условиях войны, Украина предложила установить наблюдательные миссии МАГАТЭ на всех других атомных электростанциях, включая и Чернобыльскую.

"МАГАТЭ согласилось с нашим предложением, и в ближайшее время эти миссии будут развернуты на всех АЭС", – сказал он.

Мисси будут вести мониторинг режима безопасности в условиях войны и ударов по энергосистеме Украины, которые прямо влияют на работу АЭС. 

Читайте также: Это поражение будет для россиян хуже, чем потеря Херсона. Когда Украина освободит ЗАЭС

 

Сергій Бережний
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