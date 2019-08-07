Мажоритарщик Слуги народа финансировал партию Мураева - Схемы

Андрей Одарченко. Фото: скриншот из видео Радио Свобода

Журналисты проекта Схемы заявляют, что один из победителей на 170-м мажоритарном округе на досрочных выборах в Раду от Слуги народа Андрей Одарченко в 2018 году внес почти 200 000 гривень на счет партии Наши, которую возглавляет нардеп VIII созыва от фракции Оппозиционный блок Евгений Мураев. Об этом Схемы сообщают у себя на сайте.

В соответствии с финансовым отчетом партии Наши за третий квартал 2018 года, как заявляют в Схемах, Одарченко сделал два денежных взноса на счета партии Мураева на общую сумму 198 500 гривень.

Журналисты спросили у Одарченко, финансировал ли он партию Мураева, на что мажоритарщик ответил отрицательно.

Андрей Одарченко победил на выборах в качестве мажоритарщика в 170-м округе в Харькове.