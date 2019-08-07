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Мажоритарщик Слуги народа финансировал партию Мураева - Схемы

Мажоритарщик Слуги народа финансировал партию Мураева - Схемы - Фото
Андрей Одарченко. Фото: скриншот из видео Радио Свобода
07.08.2019, 14:01

Журналисты проекта Схемы заявляют, что мажоритарщик от Слуги народа Андрей Одарченко в 2018 году финансировал партию Наши

Журналисты проекта Схемы заявляют, что один из победителей на 170-м мажоритарном округе на досрочных выборах в Раду от Слуги народа Андрей Одарченко в 2018 году внес почти 200 000 гривень на счет партии Наши, которую возглавляет нардеп VIII созыва от фракции Оппозиционный блок Евгений Мураев. Об этом Схемы сообщают у себя на сайте

В соответствии с финансовым отчетом партии Наши за третий квартал 2018 года, как заявляют в Схемах, Одарченко сделал два денежных взноса на счета партии Мураева на общую сумму 198 500 гривень.

Журналисты спросили у Одарченко, финансировал ли он партию Мураева, на что мажоритарщик ответил отрицательно. 

Андрей Одарченко победил на выборах в качестве мажоритарщика в 170-м округе в Харькове. 

7 августа были опубликованы официальные результаты досрочных выборов в Верховную Раду, которые прошли 21 июля 2019 года. 

Впервые в истории Украины в парламенте будет однопартийное большинство: президентская партия Слуга народа получила более 226 депутатских мандатов.

Кроме нее, в Верховную Раду девятого созыва проходят еще четыре партии - пророссийская Оппозиционная платформа/За життяБатькивщина Юлии ТимошенкоЕвропейская Солидарность пятого президента Петра Порошенко, а также Голос музыканта Святослава Вакарчука.

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Слуга народа евгений мураев схемы андрей одарченко наши
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