Мажоритарщик Слуги народа финансировал партию Мураева - Схемы

Журналисты проекта Схемы заявляют, что один из победителей на 170-м мажоритарном округе на досрочных выборах в Раду от Слуги народа Андрей Одарченко в 2018 году внес почти 200 000 гривень на счет партии Наши, которую возглавляет нардеп VIII созыва от фракции Оппозиционный блок Евгений Мураев. Об этом Схемы сообщают у себя на сайте.
В соответствии с финансовым отчетом партии Наши за третий квартал 2018 года, как заявляют в Схемах, Одарченко сделал два денежных взноса на счета партии Мураева на общую сумму 198 500 гривень.
Журналисты спросили у Одарченко, финансировал ли он партию Мураева, на что мажоритарщик ответил отрицательно.
Андрей Одарченко победил на выборах в качестве мажоритарщика в 170-м округе в Харькове.
Впервые в истории Украины в парламенте будет однопартийное большинство: президентская партия Слуга народа получила более 226 депутатских мандатов.
Кроме нее, в Верховную Раду девятого созыва проходят еще четыре партии - пророссийская Оппозиционная платформа/За життя, Батькивщина Юлии Тимошенко, Европейская Солидарность пятого президента Петра Порошенко, а также Голос музыканта Святослава Вакарчука.