"Макей не отвечал на звонки". Посол в Беларуси рассказал о 24 февраля 2022-го в Минске

В день начала полномасштабного вторжения на тот момент глава МИД Беларуси Владимир Макей не отвечал на звонки украинского посла. Об этом в интервью LIGA.net рассказал посол в Беларуси Игорь Кизим.

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Сотрудников посольства разбудили около 05:30, вспоминает дипломат. Они еще не знали точно, есть ли атака из Беларуси, но должны были донести до беларуского руководства информацию о начале российской агрессии.

"В 06:30 я пытался дозвониться министру иностранных дел Макею. Он не брал трубку. Я направил ему информацию, которую должен был донести до руководства Беларуси. Я видел в WhatsApp, что он прочитал ее – были галочки. Ответа не было", – рассказывает Кизим.

По его словам, в тот день украинская сторона направила две ноты. Первую – о начале агрессии. Вторую – что атака идет из Беларуси, и ответственность за ухудшение отношений лежит на Минске.

"Макей не отвечал мне. Удивительная история. Мы переписывались, но он только ставил "+". Затем мы общались во время визита нашей делегации в Беловежскую пущу на переговоры. Он сказал, что все читал и докладывал. Отсутствие ответа в дипломатии – это тоже ответ", – добавил Кизим.

Посол также рассказал, что накануне полномасштабного вторжения беларуские силовики заверяли, что его не будет.

Макей был главой МИД Беларуси с 2012 года, пока не скончался в ноябре 2022-го.

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Марко Сировой

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