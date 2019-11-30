Макрон наградил командующего ВМС Украины орденом

Игорь Воронченко (слева) и Этьен де Понсен (справа). Фото - пресс-центр ВМС

Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко орденом Французской Республики "За заслуги". Об этом сообщает пресс-служба ВМС в Facebook.

Вручал награду посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Церемония награждения проходила на корвете французских ВМС Commandant Birot, который днями ранее зашел в порт Одессы. Де Понсен подчеркнул, что Макрон уважает украинские ВМС – и Франция будет углублять военно-морское сотрудничество с Украиной.

19 ноября сообщалось, что Украина закупит у Франции 20 патрульных катеров.

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