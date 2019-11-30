Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Макрон наградил командующего ВМС Украины орденом

Макрон наградил командующего ВМС Украины орденом - Фото
Игорь Воронченко (слева) и Этьен де Понсен (справа). Фото - пресс-центр ВМС
30.11.2019, 18:30

Игорь Воронченко получил орден Французской Республики "За заслуги"

Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко орденом Французской Республики "За заслуги". Об этом сообщает пресс-служба ВМС в Facebook.

Вручал награду посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Церемония награждения проходила на корвете французских ВМС Commandant Birot, который днями ранее зашел в порт Одессы. Де Понсен подчеркнул, что Макрон уважает украинские ВМС – и Франция будет углублять военно-морское сотрудничество с Украиной.

  • 19 ноября сообщалось, что Украина закупит у Франции 20 патрульных катеров.

Читайте также: Воронченко: Взрывать Керченский мост? Он сам развалится - видео

Напишите нам
эмманюэль макрон Игорь Воронченко вмс орден За заслуги Commandant Birot
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 