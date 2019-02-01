Воронченко: Взрывать Керченский мост? Он сам развалится - видео

Командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко в интервью российскому изданию Настоящее время отверг предположение о возможности диверсий со стороны украинских моряков относительно недавно построенного моста из России в оккупированный ею Крым.

"То, что там какие-то слухи распространяет президент Российской Федерации, они шли взрывать мост – да кому этот ваш мост нужен! Даже при наличии того вооружения на катерах. Ну, это абсурд – идти какими-то камикадзе взрывать этот мост. Он и так завалится через несколько лет, потому что спроектирован неверно и стоит на сломе тектонических плит", - отметил адмирал.

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25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатеры южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен.