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Макрон назвал Лукашенко соучастником Путина в войне против Украины

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 04:14
Макрон назвал Лукашенко соучастником Путина в войне против Украины - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал беларуского диктатора Александра Лукашенко отказаться от роли "вассала" России и фактического соучастника в ее войне против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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Макрон призвал Лукашенко как можно быстрее потребовать вывода российских войск с территории Беларуси, так как эти войска ведут одностороннюю и несправедливую войну. Президент Франции также подчеркнул необходимость сотрудничества Беларуси с международным сообществом в предоставлении гуманитарной помощи Украине.

"Макрон подчеркнул, что братство беларуского и украинского народов должно заставить Беларусь отказаться от роли вассала и фактического соучастника России в войне против Украины", – говорится в сообщении.

Макрон также осудил готовность Беларуси разместить на своей территории российское ядерное оружие.

  • 18 декабря 2021 года министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic заявил, что Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие в случае возникновения угрозы со стороны НАТО.



Вадим Ребрина
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