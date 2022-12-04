Макрон обещает продолжить военную поддержку Украины для усиления переговорных позиций

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал продолжить военную поддержку Украины. "Потому что если [украинцы] станут слабее на поле боя, переговоров не будет вообще или они будут проводиться на очень плохих для них условиях", — сказал Макрон в интервью Le Parisien.

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Сейчас Украина шаг за шагом отвоевывает свою территорию, ей нужно в этом помочь, сказал французский президент.

Когда и на каких условиях идти на мир с Россией – это дело Украины, добавил он.

"Только украинцы в рамках переговоров, которых пока нет, будет решать судьбу своей территории. Есть 10 000 различных формул: более децентрализованные регионы, как предполагалось Минскими договоренностями, с признанием, например, официального статуса русского языка, территории под международной защитой, формулы самоопределения... Но я не хочу заниматься политической фантастикой – это будут озвучивать украинцы", — сказал Макрон.

При этом французский президент сказал, что не собирается отказываться от своих посреднических усилий и вскоре планирует обсудить с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Макрон сказал, что одной из целей его поездки в США было получение коллективного мандата на эти переговоры.

Президент Франции также отверг инсинуации оппозиционного политика Марин Ле Пен об ослаблении национальной безопасности Франции из-за поставок пушек "Цезарь" в Украину.

"Как главнокомандующий вооруженными силами я могу заверить вас: всякий раз, когда мы поставляем, мы делаем это, сохраняя все наши оборонные возможности для нашей земли, наших критически важных объектов и наших граждан", — сказал президент Франции.

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Андрій Водяний

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