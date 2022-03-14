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Макрон обсудил с Байденом усиление санкций против России, а с Зеленским – помощь Украине

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 07:55
Макрон обсудил с Байденом усиление санкций против России, а с Зеленским – помощь Украине - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с президентом США Джо Байденом санкции против России, а с Владимиром Зеленским – помощь Украине. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

В ходе разговора с президентом США Макрон выразил соболезнования в связи со смертью американского журналиста Брента Рено, убитого вчера оккупантами в Украине, обсудил дальнейшее усиление санкций, уже введенных против России, а также инициативы, которые могли бы положить конец боевым действиям в Украине. 

В тоже время в разговоре с Владимиром Зеленским, Макрон выразил свою полную поддержку и подробно рассказал о дополнительной помощи, которую Европейский Союз предоставит Украине  согласно договоренностей, достигнутых во время саммита ЕС в Версале. О какой именно помощи идет речь пока не раскрывается. Главы двух государств также обсудили продолжение переговоров между Россией и Украиной. 

Валерия Давыдова
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Россия Украина США санкции франция Макрон Зеленский байден
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