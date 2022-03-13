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В Ирпене россияне расстреляли журналиста The New York Times – полиция

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2022, 14:53

Оккупанты расстреляли в Ирпени 51-летнего корреспондента американского издания The New York Times, гражданина США Брента Ренауда. Об этом в Facebook сообщил начальник киевской областной полиции Андрей Небитов.

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Еще один журналист ранен. Его доставили в клинику Охматдет. "Только что в Охматдет привезли раненого журналиста из США. Они с коллегами попали под вражеский обстрел. Сейчас наши врачи оказывают медицинскую помощь раненому", – говорится в Facebook клиники.

В Ирпене россияне расстреляли журналиста The New York Times – полиция

В Ирпене россияне расстреляли журналиста The New York Times – полиция

"Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине", – отметил Небитов.

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Валерия Кондратова
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военные преступления охматдет война с россией Брент Ренауд
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