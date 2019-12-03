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"Малеча оточила гостя". Губернатор разозлил соцсети из-за детдома

"Малеча оточила гостя". Губернатор разозлил соцсети из-за детдома - Фото
Игорь Бондаренко (фото - carpathia.gov.ua)
03.12.2019, 07:29

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко руководителем Закарпатской области 6 июля

Пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации сообщение о поездке руководства региона в детский дом подала как художественный пиар местного губернатора Игоря Бондаренко. Текст о визите чиновника к детям в Сваляву размещен на сайте 29 ноября.

Ниже - выдержки из сообщения пресс-службы:

"...Ароматные, хрустящие, сочные, а главное очень полезные яблоки дополнили сегодня рацион воспитанников областного детского дома в Сваляве. Более 160 кг высших сортов яблок лично привез детям председатель Закарпатской ОГА Игорь Бондаренко".

"...Нешуточная радость в детских глазах была, когда им поднесли нарезанные плоды и позволили набрать их, сколько хочется. Дети окружили гостя и наперегонки угощались спелыми фруктами... В благодарность малыши начали рассказывать стишки".

"...Почему яблоки? Игорь Бондаренко лаконично отметил, что яблоки богаты витамином А".

"...Напомним, что в начале осени несколько детских учреждений края получили сортовые виды винограда, которые организовал деткам Игорь Бондаренко и основатель винодельческой компании..."

В социальных сетях заметили это комплиментарное сообщение ЗакОГА и высмеяли его (например).

  • Бондаренко - родом из Крыма, владелец и основатель сети кондитерских с одноименным брендом.
  • Что касается этого детдома в Сваляве, там живут и воспитываются 107 детей в возрасте от рождения до трех лет.
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пиар игорь бондаренко
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