Малюська нашел в Минюсте "скрытую входящую корреспонденцию": фото

Фото: Facebook Дениса Малюськи

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в министерстве нашли ящики со "скрытой входящей корреспонденцией". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Нашли несколько ящиков скрытой входящей корреспонденции, которая несла риски для схематозников, и которую сотрудники Минюста, ответственные за делопроизводство министерства, спрятали предположительно по заказу третьих лиц", - написал он.

"Судя по всему, на входящей корреспонденции был установлен коррупционный фильтр: на каких-то документах проставляли "минус" и он прятался, а потом и уничтожался. О каких-то других важных документах сообщали сторонним заинтересованным лицам. А совсем никому не нужный хлам сразу брался в официальную работу", - добавил Малюська.

По словам министра, почти все документы были "отфильтрованы" до его прихода в министерство, "но есть и несколько свежих".

При этом министр принес свои извинения тем, кто не получил своевременные ответы на сообщения и жалобы.

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