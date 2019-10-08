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Глава Минюста анонсировал сокращение полномочий ведомства

Глава Минюста анонсировал сокращение полномочий ведомства - Фото
Денис Малюська пресс-служба Кабмина
08.10.2019, 15:33

Малюська обещает переход на стандарты нормотворчества, которые сделают законы более понятными людям

Министерство юстиции больше не будет проверять состояние систематизации законодательства и выполнения правовой работы, заявил глава ведомства Денис Малюська. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По его словам, решение об этом будет внесено завтра на рассмотрение Кабмина.

На сегодняшний день проверки систематизации законодательства и выполнения правовой работы Минюст должен проводить в органах центральной власти, территориальных органах министерств, местных госадминистрациях, на госпредприятиях, в учреждениях, организациях и в государственных хозяйственных объединениях.

Также Малюська отметил, что Минюст и правительство планируют переработать подход к нормотворчеству. "Законодательство должно идти в направлении большей понятности для рядового гражданина", - заявил министр и пообещал переход на стандарты, действующие "в таких странах, как Великобритания". Переход, по его словам, будет постепенным, чтобы обеспечить системность изменений.

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минюст полномочия Денис Малюська
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