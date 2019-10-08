Глава Минюста анонсировал сокращение полномочий ведомства

Денис Малюська пресс-служба Кабмина

Министерство юстиции больше не будет проверять состояние систематизации законодательства и выполнения правовой работы, заявил глава ведомства Денис Малюська. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По его словам, решение об этом будет внесено завтра на рассмотрение Кабмина.

На сегодняшний день проверки систематизации законодательства и выполнения правовой работы Минюст должен проводить в органах центральной власти, территориальных органах министерств, местных госадминистрациях, на госпредприятиях, в учреждениях, организациях и в государственных хозяйственных объединениях.

Также Малюська отметил, что Минюст и правительство планируют переработать подход к нормотворчеству. "Законодательство должно идти в направлении большей понятности для рядового гражданина", - заявил министр и пообещал переход на стандарты, действующие "в таких странах, как Великобритания". Переход, по его словам, будет постепенным, чтобы обеспечить системность изменений.