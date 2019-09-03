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Как в Норвегии: Кабмин обещает радикальную реформу системы тюрем

Как в Норвегии: Кабмин обещает радикальную реформу системы тюрем - Фото
Денис Малюська (Фото - Телеканал ICTV - Youtube)
03.09.2019, 11:03

Новый министр юстиции хочет строить тюрьмы как в Норвегии и реже применять лишение свободы

Министр юстиции Денис Малюська анонсировал "достаточно радикальные реформы" пенитенциарной системы. Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Малюська отметил, что это самая тяжелая часть работы в министерстве, реформа займет годы, "горизонт планирования - минимум три года, а то и больше".

"55000 украинского населения там находится, и это безумная неэффективность государства, потому что около половины людей, которые находятся в местах лишения свободы, - было бы безопасней и государство меньше тратило бы денег, если бы они там не находились. Ситуация там ужасна", - рассказал министр.

По словам Малюськи, несколько тюрем планируется "построить с нуля", по образцу тюрем Дании и Норвегии. Кроме этого, министр пообещал "радикальный переход" от тюремного заключения к другим видам наказания, не связанным с лишением свободы. По его словам, больше половины выходящих из колонии совершают преступления повторно. При этом участники других программ наказания и исправления - например, исправительных работ, всего лишь в 2-3% случаев снова нарушают закон, рассказал Малюська. "Другие способы наказания в десятки раз безопаснее для государства, и в десятки раз дешевле", - считает министр.

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Денис Малюська реформа тюрем
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