"Шоу не будет": Кабмин переходит в закрытый режим заседаний

Трансляций с заседаний правительства больше не будет - министры будут работать "в режиме, адекватном для страны, на территории которой ведутся боевые действия". Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил сегодня, открывая первое заседание нового Кабмина.
Новость об изменении формата заседаний правительства также опубликовала пресс-служба Кабинета министров.
"Открытым должно быть все то, что должно быть открыто. То есть, публичная информация, доступ к публичным учреждениям. Мы думаем, как открыть доступ даже на придомовую территорию к правительству - мы еще не решили этот вопрос с точки зрения безопасности", - сказал он.
В то же время, по мнению Гончарука, заседание правительства "не должно превращаться в шоу". Поэтому формат заседаний правительства изменится: по их итогам министры будут выходить к прессе и сообщать о принятых решениях, сообщил премьер-министр.
Первое заседание транслировалось чуть более шести минут, после чего прессу попросили выйти из зала, пообещав через час выйти с комментариями.
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