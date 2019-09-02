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"Шоу не будет": Кабмин переходит в закрытый режим заседаний

"Шоу не будет": Кабмин переходит в закрытый режим заседаний - Фото
Алексей Гончарук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.09.2019, 14:48

Общение с прессой теперь будет проходить по итогам заседаний правительства

Трансляций с заседаний правительства больше не будет - министры будут работать "в режиме, адекватном для страны, на территории которой ведутся боевые действия". Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил сегодня, открывая первое заседание нового Кабмина.

Новость об изменении формата заседаний правительства также опубликовала пресс-служба Кабинета министров.

"Открытым должно быть все то, что должно быть открыто. То есть, публичная информация, доступ к публичным учреждениям. Мы думаем, как открыть доступ даже на придомовую территорию к правительству - мы еще не решили этот вопрос с точки зрения безопасности", - сказал он.

В то же время, по мнению Гончарука, заседание правительства "не должно превращаться в шоу".  Поэтому формат заседаний правительства изменится: по их итогам министры будут выходить к прессе и сообщать о принятых решениях, сообщил премьер-министр.

Первое заседание транслировалось чуть более шести минут, после чего прессу попросили выйти из зала, пообещав через час выйти с комментариями.

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заседание Кабмина алексей гончарук
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