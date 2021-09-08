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"Маме помогает сестра". Нардеп Слуги народа ответил на расследование об активах матери

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 16:12
Андрей Клочко (фото - Andriy Klochko, Facebook)

Нардеп от Слуги народа Андрей Клочко утверждает, что не имеет отношения к дорогой недвижимости своей матери, которым она обзавелась за время его депутатства. Он написал в Facebook, что матери помогает сестра-бизнесвумен.

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"Я – совершеннолетний человек, с родителями не живу уже 14 лет, имею свою семью. К приобретению недвижимости, о которой сообщили журналисты, не имею никакого отношения", – написал он.

По словам нардепа, тема недвижимости касается лишь его сестры и матери, которые сами могут решать вопросы о ее покупке или продаже. Клочко заверяет, что не обсуждает с ними какие-либо финансовые вопросы.

"Моя сестра помогает маме, она обеспеченный человек и имеет медицинский бизнес, ее муж возглавляет местный филиал международной компании. Они способны обеспечить себя и осуществлять операции с недвижимостью без моей помощи и тем более – согласия", – пишет депутат.

Он также сказал, что мать и сестра продали старую недвижимость и купили другие объекты – для этого они добавили собственные накопления и подарок Клочко, сделанный еще в 2018 году. Нардеп утверждает, что ради подарка продал двухкомнатную квартиру в Броварах.

Марк Сировой
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Слуга народа bihus.info расследование недвижимость мать нардеп Андрей Клочко
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