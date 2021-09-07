У матери нардепа от Слуги народа Андрея Клочко за два последних года появилось две квартиры в Киеве, дом, земельные участки и автомобиль суммарной стоимостью около 14,5 млн грн. Об этом говорится в расследовании журналистов bihus.info.

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Журналисты сообщают, что такие покупки 70-летняя Наталья Клочко начала делать, когда ее сын попал в Верховную Раду.

По данным реестра прав на недвижимость, в августе 2021-го Наталия Клочко приобрела две квартиры площадью 200 и 68 кв. м, а также нежилое помещение площадью 4,5 кв. м в ЖК Ривьера. Средняя стоимость одного метра в этом ЖК составляет 35 000 грн. Таким образом, по подсчетам журналистов, купленная Натальей Клочко недвижимость стоит около 9,5 млн грн.

Также в bihus.info выяснили, что женщина купила дом площадью 150 кв. м в селе Победа Броварского района Киевской области. По этому адресу находится коттеджный поселок Viva Village Town с 13 таунхаусами. Как утверждают журналисты, на странице Viva Village Town дома чуть меньшей площади продавали за 1,8 млн грн. На сайте каталога коттеджных городков Украины цена проекта площадью 130 кв. м – чуть больше 2 млн грн.

Журналисты сообщают, что в 2020-м Наталья Клочко примерно за 2 млн грн купила земельный участок на территории закрытого коттеджного городка на 24 соток в Блиставице недалеко от Киева. Участок находится посреди леса, есть собственное озеро.

Кроме того, в 2020-м Клочко купила Tesla Model X 2016 года выпуска. Цены на подобные авто стартуют от 1,2 млн грн.

По данным декларации самого нардепа, собственного жилья у него нет, но есть два запорожца и Volkswagen Touareg 2011 года, а Toyota Rav4 2016-го записана на жену.

В комментарии bihus.Info Клочко сказал, что якобы не финансировал приобретения матери.

СПРАВКА. Андрей Клочко прошел в Раду в 2019-м по Андрей Клочко прошел в Раду в 2019-м по спискам Слуги народа. Он возглавляет комитет по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. До депутатства Клочко был частным предпринимателем, его основным видом деятельности была торговля книгами в спецмагазинах.

По данным сентябрьского опроса Рейтинга, партия Слуга народа лидирует в рейтинге, на втором месте – Европейская солидарность, на третьем – ОПЗЖ.

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Оксана Житнюк

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