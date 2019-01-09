Манафорт обсуждал "план по Украине" с якобы агентом Кремля - CNN

Пол Манафорт (фото - EPA)

Работавший в прошлом с Виктором Януковичем и Партией регионов американский политтехнолог Пол Манафорт многократно обсуждал "мирный план по Украине" с руководителем киевского офиса компании Константином Килимником. Кроме того, они обменивались данными соцопросов по избирательной кампании Трамп-Клинтон в 2016 году, пишет со ссылкой на данные спецпрокурора США по РФ Роберта Мюллера канал CNN.

Манафорт якобы виделся с Килимником в Мадриде, отмечает агентство. Агент Манафорта Джейсон Малони заявил, что эта встреча состоялась в феврале 2017-го, то есть уже после избрания президентом США Дональда Трампа.

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Ранее AP передало (без упоминания фамилии Килимника), что экс-глава предвыборного штаба Трампа Манафорт специально ввел следователей в заблуждение о наличии у него таких контактов.

Все эти данные содержатся в документах суда, которые подготовил офис расследующего связь Трамп-РФ Мюллера. Вчера, 8 января, из-за утечки информации выдержки из них стали доступны широкой общественности.

Как и ранее, Килимника следствие подозревает в связях с разведкой РФ и лоббировании кремлевских интересов в США. При этом его связь с Манафортом может свидетельствовать "о потенциальном контакте между минимум одним представителем кампании Трампа и Кремлем".

Осенью 2018 года Манафорт согласился сотрудничать с Мюллером по делу о российском вмешательстве в выборы президента США. Но уже в декабре спецпрокурор объявил, что Манафорт нарушил условия сделки, солгав ФБР об общении с людьми из администрации Трампа и контактах с Климником.