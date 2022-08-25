Мариуполь охвачен пожарами. Ставленники оккупантов в "МЧС" ничего не тушат: видео

Временно оккупированный Мариуполь охвачен пожарами. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По информации Андрющенко, жители Мариуполя самоорганизовались и ездят к морю за песком, чтобы самостоятельно тушить пожары.

"Воды нет. Так называемое МЧС, понимая что здесь не намародеришь, – не берет или бросает трубку. Оккупационного руководства в городе нет. Хаос и разрушение. Стандартные последствия русского мира в полной мере", – написал помощник мэра.

Сообщается, что пожары идут со стороны Новоазовской трассы, горит кладбище в Ляпино, завод Сателлит, многие районы города.

В Мариуполе сильный ветер, на город несет дым с горящих полей.

В пабликах люди публикуют видео дыма в разных частях Мариуполя.

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Наталия Медведева

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