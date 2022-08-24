В Мариупольском районе партизаны подняли флаг Украины: видео
24.08.2022, 22:12
Скриншот с видео
В селе Никольское временно оккупированного Мариупольского района подняли флаг Украины. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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"Сопротивление Мариуполя. Мариупольский район, село Никольское. Сегодня. Мариупольская группа сопротивления поздравила из оккупации украинцев и напомнила оккупантам, что Мариуполь и Мариупольский район – это Украина!" – написал он.
- 20 августа в Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Константина Иващенко, который называет себя "мэром" захваченного города.
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