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В Мариупольском районе партизаны подняли флаг Украины: видео

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 22:12
В Мариупольском районе партизаны подняли флаг Украины: видео - Фото
Скриншот с видео

В селе Никольское временно оккупированного Мариупольского района подняли флаг Украины. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Сопротивление Мариуполя. Мариупольский район, село Никольское. Сегодня. Мариупольская группа сопротивления поздравила из оккупации украинцев и напомнила оккупантам, что Мариуполь и Мариупольский район – это Украина!" – написал он.

  • 20 августа в Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Константина Иващенко, который называет себя "мэром" захваченного города.
Вадим Ребрина
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мариуполь петр андрющенко
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