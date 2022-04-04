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Мариуполь – почти наверняка, ключевая цель вторжения России в Украину: британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 02:36
Мариуполь – почти наверняка, ключевая цель вторжения России в Украину: британская разведка - Фото
Мариуполь (Фото: EPA-EFE/MAXAR Technologies)

Ключевой целью вторжения России в Украину, почти наверняка, является Мариуполь. Об этом сообщила британская разведка в отчете за 3 апреля.

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"В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, российские войска пытаются взять город", – говорится в отчете.

Британские разведчики констатируют, что Мариуполь по-прежнему подвергается интенсивным неизбирательным ударам, но украинские силы оказывают стойкое сопротивление, сохраняя контроль над центральными районами города.

"Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку он обеспечил бы сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма", – сказано в отчете британской разведки.

Мариуполь – почти наверняка, ключевая цель вторжения России в Украину: британская разведка

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Наталия Медведева
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