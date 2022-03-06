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Мариупольское направление. Контратака ВСУ: уничтожены танки, "тигры" и 30 оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 14:51

Украинские защитники осуществили контратаку на мариупольском направлении. Уничтожены три вражеских танка, четыре БМП, два армейских внедорожника "Тигр" и около 30 российских оккупантов. Об этом в Facebook сообщает штаб Операции объединенных сил.

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Двое захватчиков попали в плен. "Оказавшись в плену, россияне "запели" уже привычную для них песню о том, что не знали, куда их отправляют. Но все они знали", – говорится в сообщении.

Два танкиста, один из которых российский офицер – командир взвода, решили сдаться. "Остальные же экипажи, находившиеся в разбитой колонне бронетехники, остались в горящих машинах навсегда", – отметили в ООС.

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Валерия Кондратова
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