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Маршрут Киев-Житомир будет открыт в ближайшее время – Мининфраструктуры

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 04:10
Маршрут Киев-Житомир будет открыт в ближайшее время – Мининфраструктуры - Фото
Фото: ФБ Кубракова

В ближайшее время будет открыт маршрут Киев-Житомир. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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"Уже в ближайшее время, после проведения всех необходимых мер безопасности, маршрут Киев-Житомир будет открыт", – заявил Кубраков.

По словам министра инфрастуктуры, работы по расчистке улиц и восстановлению дорожной инфраструктуры Киевской области проводят более 250 человек и 117 единиц техники.

"Основная задача – оперативно восстановить безопасные логистические цепочки на освобожденных территориях и наладить поставки гуманитарной помощи в пострадавшие города региона", – написал Кубраков.

Он отметил, что за последние три дня расчищено 67 км дороги Киев – Чоп.

По словам Кубракова, около 37 км улиц Ирпеня уже освободили от мусора, грунта, деревьев, обваленных заборов и частей домов.

"Продолжаем строительство временных переправ на подъезде к Ирпеню (дорога Р-30) и на Житомирской трассе, близ Стоянки. Работы планируем завершить уже на следующей неделе", – сообщил министр инфраструктуры.

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Наталия Медведева
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