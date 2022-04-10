Маршрут Киев-Житомир будет открыт в ближайшее время – Мининфраструктуры

В ближайшее время будет открыт маршрут Киев-Житомир. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Уже в ближайшее время, после проведения всех необходимых мер безопасности, маршрут Киев-Житомир будет открыт", – заявил Кубраков.

По словам министра инфрастуктуры, работы по расчистке улиц и восстановлению дорожной инфраструктуры Киевской области проводят более 250 человек и 117 единиц техники.

"Основная задача – оперативно восстановить безопасные логистические цепочки на освобожденных территориях и наладить поставки гуманитарной помощи в пострадавшие города региона", – написал Кубраков.

Он отметил, что за последние три дня расчищено 67 км дороги Киев – Чоп.

По словам Кубракова, около 37 км улиц Ирпеня уже освободили от мусора, грунта, деревьев, обваленных заборов и частей домов.

"Продолжаем строительство временных переправ на подъезде к Ирпеню (дорога Р-30) и на Житомирской трассе, близ Стоянки. Работы планируем завершить уже на следующей неделе", – сообщил министр инфраструктуры.

Читайте также: МВД и Google начали проект по оцифровке разрушений в украинских городах и селах

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.