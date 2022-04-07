МВД и Google начали проект по оцифровке разрушений в украинских городах и селах

Министерство внутренних дел Украины вместе с экспертами Google начали проект по оцифровке последствий российского вторжения в разрушенных городах Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Цель проекта – фиксация нанесенных российскими оккупантами разрушений в украинских городах и селах.

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"Этот проект стартовал с освобожденного города Ирпень. Мы максимально хотим охватить все наибольшие разрушения в городе, которые нужно зафиксировать. Эта информация будет размещена на картах Google и будет доступна широкой публике", – подчеркнул замминистра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко.

Он добавил, что оцифровку одновременно начали несколько команд.

Планируется, что новый проект будет в общем доступе для людей, желающих получить информацию о своей местности и своем недвижимом имуществе.

Отдельно создадут сервис для правоохранителей, которые смогут использовать его как информационно-справочный ресурс для координации своих действий и дополнительной фиксации обстановки в регионе.

Первые результаты работы можно будет оценить на следующей неделе.

Специалисты Google обещают обнародовать первые панорамные снимки разрушенных улиц и построек в городе Ирпень.

2 апреля министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил, что в результате российско-украинской войны в Украине уничтожены или повреждены около 6 800 жилых домов.

По данным КГГА на 2 апреля в Киеве повреждены 154 жилых дома, 20 частных усадеб, 27 садиков и 44 школы с начала полномасштабного вторжения врага.

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Роман Брыль

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