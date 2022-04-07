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МВД и Google начали проект по оцифровке разрушений в украинских городах и селах

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 18:35
МВД и Google начали проект по оцифровке разрушений в украинских городах и селах - Фото
Фото: МВД/Facebook

Министерство внутренних дел Украины вместе с экспертами Google начали проект по оцифровке последствий российского вторжения в разрушенных городах Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.  

Цель проекта – фиксация нанесенных российскими оккупантами разрушений в украинских городах и селах. 

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"Этот проект стартовал с освобожденного города Ирпень. Мы максимально хотим охватить все наибольшие разрушения в городе, которые нужно зафиксировать. Эта информация будет размещена на картах Google и будет доступна широкой публике", – подчеркнул замминистра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко. 

Он добавил, что оцифровку одновременно начали несколько команд. 

Планируется, что новый проект будет в общем доступе для людей, желающих получить информацию о своей местности и своем недвижимом имуществе.  

Отдельно создадут сервис для правоохранителей, которые смогут использовать его как информационно-справочный ресурс для координации своих действий и дополнительной фиксации обстановки в регионе. 

Первые результаты работы можно будет оценить на следующей неделе.

Специалисты Google обещают обнародовать первые панорамные снимки разрушенных улиц и построек в городе Ирпень. 

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Роман Брыль
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Google мвд разрушения ирпень оцифровка
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