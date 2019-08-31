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"Машина перевернулась". Депутат от партии Порошенко попал в ДТП

"Машина перевернулась". Депутат от партии Порошенко попал в ДТП - Фото
Михаил Бондар (Фото: facebook.com/myhajlo.bondar)
31.08.2019, 00:40

У Михаила Бондара, предположительно, сломаны ребра

Депутат-мажоритарщик от партии Европейская солидарность Михаил Бондар попал в автомобильную аварию в Житомирской области. У пострадавшего, предположительно, сломаны ребра. Об этом сообщает Цензор.нет, журналисты которого пообщались с народным депутатом.

Отмечается, что Бондар ехал из Киева на выходные к семье в Сокаль Львовской области. Нардеп воспользовался сервисом поиска автомобилей "Бла бла кар".

"Я АТОшник. Поэтому, если есть возможность приобрести машину - то капелланам купили автобус, то так джипы там ребятам... То есть, я пока без машины. Поэтому пользуюсь вот таким образом услугой "Бла бла кар". Это быстро, это хорошо", - объяснил Бондар.

В автомобиле, кроме Бондара, находились водитель с женой и еще один пассажир.

Нардеп рассказал, что заснул во время поездки и проснулся от удара. По его словам, машина перевернулась несколько раз.

"Вытащили всех. Все живы", - сказал Бондар.

Нардеп считает, что ему и другим находившимся в автомобиле людям жизнь спасли ремни безопасности.

Сообщается, что депутата доставили в Коростышевскую центральную районную больницу. У него, предположительно, сломаны ребра.

Причины ДТП устанавливает полиция. По словам очевидцев, у машины, в которой ехал Бондар, лопнуло колесо.

  • Михаил Бондар - депутат-мажоритарщик от ЕС, он победил в округе №119 (Львовская область). В Верховной Раде предыдущего созыва Бондар был членом фракции Народный фронт и занимал должность главы подкомитета по вопросам угольной промышленности.

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михаил бондар дтп народный депутат
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