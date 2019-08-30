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Авто начальника полиции взорвалось, когда он сел за руль - фото

Авто начальника полиции взорвалось, когда он сел за руль - фото - Фото
Преступление (фото - Depositphotos)
30.08.2019, 11:42

Инцидент произошел 30 августа в Днепропетровской области

В Днепропетровской области в Першотравенске начальник городского отделения полиции сел за руль собственного авто, а через 30 секунд прозвучал взрыв задней части автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области

Инцидент произошел 30 августа.

"В результате взрыва было повреждено авто "Mitsubishi Outlander". На место события выехало руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники", - сообщают в пресс-службе. 

По факту взрыва возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

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