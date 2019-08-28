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Двое мужчин избили приехавшего на вызов полицейского

Двое мужчин избили приехавшего на вызов полицейского - Фото
Арест (фото - depositphotos.com)
28.08.2019, 14:45

Инцидент произошел ночью в Киеве 27 августа

В Киеве двое мужчин избили патрульного, который прибыл на вызов о нарушении тишины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве

Как сообщают правоохранители, в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о нарушении тишины. По прибытию правоохранители установили, что во дворе на улице Шолом-Алейхема выпившие молодые люди ругаются и агрессивно себя ведут.

Попытка полицейскими успокоить мужчин закончилась тем, что двое дебоширов набросились с кулаками на полицейского, а потому его напарница применила слезоточивый газ. 

Второй экипаж правоохранителей быстро прибыл на помощь, задержал и доставил нападавших в территориальное управление полиции. 

Пострадавшего полицейского доставили в больницу с травмой головы, а нападавшим объявлены подозрения. 

Им грозит до пяти лет лишения свободы.  

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