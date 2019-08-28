Двое мужчин избили приехавшего на вызов полицейского

Арест (фото - depositphotos.com)

В Киеве двое мужчин избили патрульного, который прибыл на вызов о нарушении тишины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

Как сообщают правоохранители, в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о нарушении тишины. По прибытию правоохранители установили, что во дворе на улице Шолом-Алейхема выпившие молодые люди ругаются и агрессивно себя ведут.

Попытка полицейскими успокоить мужчин закончилась тем, что двое дебоширов набросились с кулаками на полицейского, а потому его напарница применила слезоточивый газ.

Второй экипаж правоохранителей быстро прибыл на помощь, задержал и доставил нападавших в территориальное управление полиции.

Пострадавшего полицейского доставили в больницу с травмой головы, а нападавшим объявлены подозрения.

Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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