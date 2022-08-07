UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Маск вызвал руководителя Twitter на публичные дебаты о количестве ботов

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 04:24
Маск вызвал руководителя Twitter на публичные дебаты о количестве ботов - Фото
Илон Маск (Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN MARQUARDT)

Миллиардер Илон Маск вызвал главного исполнительного директора Twitter Inc Парага Агравала на публичные дебаты о проценте ботов в этой социальной сети.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Пусть он докажет публике, что в Твиттере ежедневно <5% фальшивых или спамерских пользователей!", – написал Маск в своем твите.

Маск вызвал руководителя Twitter на публичные дебаты о количестве ботов

Он также начал опрос, в котором спросил пользователей, являются ли менее 5% ежедневных пользователей Twitter фейком/спамом.

Маск вызвал руководителя Twitter на публичные дебаты о количестве ботов
  • 24 апреля Twitter принял предложение Маска по покупке соцсети Twitter за $44 млрд.
  • Маск обязывался вложить в покупку Twitter $33,5 млрд, в том числе $21 млрд акционерного капитала и $12,5 млрд маржинальных ссуд под некоторые из его акций Tesla Inc (TSLA.O) для финансирования трансакции. Еще $13 млрд согласились предоставить банки под залог Twitter.
  • 13 мая Маск заявил о прекращении соглашения, пока он ждет подсчета числа спамерских учетных записей.
  • 9 июля Маск решил расторгнуть соглашение о приобретении Twitter.
  • Компания Twitter подала в суд на Маска, суд состоится с 17 по 21 октября.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Илон Маск twitter
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 