Маск вызвал руководителя Twitter на публичные дебаты о количестве ботов

Миллиардер Илон Маск вызвал главного исполнительного директора Twitter Inc Парага Агравала на публичные дебаты о проценте ботов в этой социальной сети.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Пусть он докажет публике, что в Твиттере ежедневно <5% фальшивых или спамерских пользователей!", – написал Маск в своем твите.

Он также начал опрос, в котором спросил пользователей, являются ли менее 5% ежедневных пользователей Twitter фейком/спамом.

24 апреля Twitter принял предложение Маска по покупке соцсети Twitter за $44 млрд.

Маск обязывался вложить в покупку Twitter $33,5 млрд, в том числе $21 млрд акционерного капитала и $12,5 млрд маржинальных ссуд под некоторые из его акций Tesla Inc (TSLA.O) для финансирования трансакции. Еще $13 млрд согласились предоставить банки под залог Twitter.

13 мая Маск заявил о прекращении соглашения, пока он ждет подсчета числа спамерских учетных записей.

9 июля Маск решил расторгнуть соглашение о приобретении Twitter.

Компания Twitter подала в суд на Маска, суд состоится с 17 по 21 октября.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.