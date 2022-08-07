Маск вызвал руководителя Twitter на публичные дебаты о количестве ботов
07.08.2022, 04:24
Илон Маск (Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN MARQUARDT)
Миллиардер Илон Маск вызвал главного исполнительного директора Twitter Inc Парага Агравала на публичные дебаты о проценте ботов в этой социальной сети.
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"Пусть он докажет публике, что в Твиттере ежедневно <5% фальшивых или спамерских пользователей!", – написал Маск в своем твите.
Он также начал опрос, в котором спросил пользователей, являются ли менее 5% ежедневных пользователей Twitter фейком/спамом.
- 24 апреля Twitter принял предложение Маска по покупке соцсети Twitter за $44 млрд.
- Маск обязывался вложить в покупку Twitter $33,5 млрд, в том числе $21 млрд акционерного капитала и $12,5 млрд маржинальных ссуд под некоторые из его акций Tesla Inc (TSLA.O) для финансирования трансакции. Еще $13 млрд согласились предоставить банки под залог Twitter.
- 13 мая Маск заявил о прекращении соглашения, пока он ждет подсчета числа спамерских учетных записей.
- 9 июля Маск решил расторгнуть соглашение о приобретении Twitter.
- Компания Twitter подала в суд на Маска, суд состоится с 17 по 21 октября.
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