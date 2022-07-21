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Маскировались под ВСУ: Обезврежена банда, которая продавала оружие – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 14:46
Маскировались под ВСУ: Обезврежена банда, которая продавала оружие – ГБР - Фото
Фото - Госбюро расследований

Госбюро расследований сообщает, что в сотрудничестве с Нацполицией обезвредило группу, участники которой подозреваются в том, что под видом "военнослужащих ВСУ" они занимались торговлей оружием и наркотиками в Донецкой области.

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ГБР утверждает, что участники группировки использовали форму и автомобиль с опознавательными знаками ВСУ.

Группу на двух автомобилях перехватили на админгранице Днепропетровской области. Правоохранители обнаружили и изъяли у подозреваемых пулемет РПК, две гранаты РГД-5, более 500 патронов калибров 5,45 и 7,62, а также вещество, похожее на психотропный препарат "альфа-PVP".

Фото – Госбюро расследований

Фото – Госбюро расследований

Фото – Госбюро расследований

Открыто уголовное производство по статьям о незаконном обращении оружия и о незаконной перевозке наркотических препаратов. Статьи в случае осуждения подозреваемых предусматривают санкцию в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

  • 12 июля СБУ сообщило, что нейтрализовала в Киевской области группировку якобы "правоохранителей", занимавшуюся нелегальным сбытом оружия и боеприпасов.
Сергей Бережной
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Донецкая область госбюро расследований торговля оружием
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