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СБУ поймала торговцев оружием, которые выдавали себя за правоохранителей – фото

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 09:56
СБУ поймала торговцев оружием, которые выдавали себя за правоохранителей – фото - Фото
Фото - СБУ

Служба безопасности Украины нейтрализовала в Киевской области группировку якобы "правоохранителей", которая занималась нелегальным сбытом оружия и боеприпасов.

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СБУ сообщает, что у злоумышленников изъято 15 единиц огнестрельного автоматического оружия и более 6 000 патронов. Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники выдавали себя за представителей правоохранительных органов.

СБУ утверждает, что задокументировала попытку нелегального сбыта 13 автоматов АК-74 и 3 000 патронов, которые группа пыталась продать за $20 000. 

Фото – СБУ

Во время обысков у задержанных, сказано в сообщении, были обнаружены фиктивные бланки разрешений на право ношения оружия, а также средства связи и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Фото – СБУ

Организаторам группировки сообщено о подозрении по статье УК о незаконном обращении с оружием, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото – СБУ

Досудебное расследование для установления источников поступления оружия продолжается.

  • 7 июля СБУ сообщила, что обезвредила группировку, которая зарабатывала на ввозе в Украину импортных авто по льготной растаможке.
Сергей Бережной
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автоматическое оружие сбу
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