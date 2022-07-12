СБУ поймала торговцев оружием, которые выдавали себя за правоохранителей – фото
Служба безопасности Украины нейтрализовала в Киевской области группировку якобы "правоохранителей", которая занималась нелегальным сбытом оружия и боеприпасов.
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СБУ сообщает, что у злоумышленников изъято 15 единиц огнестрельного автоматического оружия и более 6 000 патронов. Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники выдавали себя за представителей правоохранительных органов.
СБУ утверждает, что задокументировала попытку нелегального сбыта 13 автоматов АК-74 и 3 000 патронов, которые группа пыталась продать за $20 000.
Во время обысков у задержанных, сказано в сообщении, были обнаружены фиктивные бланки разрешений на право ношения оружия, а также средства связи и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.
Организаторам группировки сообщено о подозрении по статье УК о незаконном обращении с оружием, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование для установления источников поступления оружия продолжается.
- 7 июля СБУ сообщила, что обезвредила группировку, которая зарабатывала на ввозе в Украину импортных авто по льготной растаможке.
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