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18.01.2019, 13:20

Материалы для судов с Россией везли в четырех минивэнах - Климкин

Материалы для судов с Россией везли в четырех минивэнах - Климкин - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В июне начнется рассмотрение исков Украины к России в международных судах

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Летом начнется рассмотрение исков Украины к стране-оккупанту России в международных судах. По словам министра иностранных дел Павла Климкина, документы и улики представители Украины везли на четырех минивэнах, передает корреспондент LIGA.net.

"В июне будут слушания по всем нашим искам к России. Мы очень тщательно готовимся", - отметил он.

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По словам министра, Украина будет включать в свой иск и претензии к действиям России в Черном и Азовском морях.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипаж из 24 моряков взяли в плен. Все они заявили следствию, что являются военнопленными.

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Теги: суд, война, Донбасс, павел климкин, Азов, гаага, материалы дела
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