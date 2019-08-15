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Материалы не скрывали. СБУ ответила Луценко по делу Гандзюк

Материалы не скрывали. СБУ ответила Луценко по делу Гандзюк - Фото
Служба безопасности Украины (Фото: depositphotos.com)
15.08.2019, 13:35

В спецслужбе отреагировали на заявления генпрокурора о якобы скрытии материалов дела, которые касались новых фигурантов

В Службе безопасности Украины ответили генпрокурору Юрию Луценко на слова о якобы сокрытии материалов по делу Екатерины Гандзюк. Об этом говорится в заявлении спецслужбы.

Ранее Луценко заявил, что СБУ скрыла материалы о новых фигурантах в деле Гандзюк. В СБУ эту информацию опровергают.

"Допрос свидетеля, который показал, что, по словам другого лица, ему известно о том, что варианты незаконного, в том числе насильственного воздействия на Екатерину Гандзюк, обсуждались в Херсоне в июле 2018 при участии нескольких лиц, состоялся 5 марта 2019 года. Следователи и оперативные сотрудники СБУ сразу начали проверку этих и других важных обстоятельств, о которых также сообщил свидетель, через проведение соответствующих мероприятий", - заявляют в спецслужбе.

Там же добавили, что протокол допроса свидетеля уже приобщен к материалам дела по подозрению Владислава Мангера и Алексея Левина. Копию этого протокола приобщили к делу в отношении Сергея Торбина и других фигурантов. В СБУ подчеркнули, что с материалами производства, в том числе копией протокола, ознакомилась сторона защиты. Материалы дела СБУ направила в Генпрокуратуру для поддержки гособвинения.

Еще одну копию протокола приобщили к материалам дела в отношении еще одного фигуранта - Игоря Павловского. Их также отправили в ГПУ. "Таким образом утверждение генерального прокурора Украины, распространенное в сети интернет, является ошибочным", - заверили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что под процессуальным руководством ГПУ продолжают принимать меры для расследования дела Гандзюк.

  • На днях Луценко в одном из интервью заявил, что СБУ скрыла материалы о новых фигурантах в деле Гандзюк.
  • Екатерина Гандзюк - общественная активистка, на которую совершили нападение утром 31 июля 2018 года в Херсоне.
  • Ее облили серной кислотой у подъезда собственного дома. Ожоги составили более 30% тела. За два месяца госпитализации Гандзюк перенесла 11 операций, но 4 ноября умерла. 
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