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Луценко: СБУ скрыла материалы о новых фигурантах в деле Гандзюк

Луценко: СБУ скрыла материалы о новых фигурантах в деле Гандзюк - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.08.2019, 09:02

По словам генерального прокурора, в деле появился новый человек, который может дать показания и расширить число участников заговора

В СБУ скрыли материалы допросов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк, произошедшего утром 31 июля 2018 года в Херсоне. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил Цензор.нет

"Мы планировали закончить следствие не позднее прошлой пятницы, и вручить Мангер материалы для ознакомления. Но появился новый человек, который предположительно даст новые показания, которые вероятно расширят число участников заговора", - сообщил генпрокурор.

По словам Луценко, ГПУ продолжает ждать, когда СБУ предоставит свидетельства: "Обещали один день, а ждем уже неделю".

"Буквально вчера стало понятно, что аналогичные показания, которые мы ждем от свидетеля, уже есть у СБУ, а в деле не находились. Допрос был скрыт. Об этом я сегодня получил рапорт. В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека говорится, что наказать Катю приняли решение на встрече, где кроме Мангера, были и другие люди", - рассказал Генпрокурор.

  • В пятницу, 16 августа, должно состояться очередное судебное заседание по Мангер. 
  • Екатерина Гандзюк - общественная активистка, на которую совершили нападение утром 31 июля 2018 года в Херсоне.
  • Ее облили серной кислотой у подъезда собственного дома. Ожоги составили более 30% тела. 
  • За два месяца госпитализации Гандзюк перенесла 11 операций, но 4 ноября умерла. 
  • 31 июля на стене Херсонского городского совета ночью появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".

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гпу сбу юрий луценко Екатерина Гандзюк
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