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Матиос опубликовал фото российских моряков: корабль задержан

Матиос опубликовал фото российских моряков: корабль задержан - Фото
Фото: Facebook Анатолия Матиоса
25.07.2019, 16:06

Главный военный прокурор показал фото с задержанного российского танкера "NEYMA"

Главный военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал в своем Facebook фото задержанного российского танкера "NEYMA", его экипажа, а также мореходных книжек.

Танкер "NEYMA", в числе прочих кораблей, 25 ноября прошлого года по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ блокировал Керченский пролив, в результате чего были захвачены украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", а также 24 моряка. Все они по сей день незаконно удерживаются Россией.

Сейчас СБУ, военные прокуроры и пограничники проводят следственные действия на российском танкере – судно и его экипаж задержаны.

Как сообщалось ранее, с танкера изъяты документы, записи переговоров, бортовые журналы. СБУ опубликовала видео задержания "NEYMA".

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анатолий матиос российский танкер NEYMA
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